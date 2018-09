Zanzare, via alla disinfestazione

Il prossimo ciclo di trattamento è in programma dal 17 al 20 settembre. Il calendario dell'intervento e gli accorgimenti da prendere

CERTALDO — Il Comune di Certaldo informa che si svolgerà dal 17 al 20 settembre (salvo cambiamenti dovuti alle condizioni metereologiche) il prossimo ciclo di trattamento di disinfestazione dalle zanzare sul territorio comunale.

Questo il calendario: La mattina di lunedì 17 settembre dalle 5 alle 7 zone C – G; Martedì 18 dalle 5 alle 7 zone D – E; Mercoledì 19 dalle 5 alle 7 zone A; Giovedì 20 dalle 5 alle 7 zone F - B

Il tutto come da planimetrie delle zone interessate disponibili sul sito del Comune di Certaldo.

Gli interventi avverranno, in accordo con i tecnici della Ausl Toscana Centro, con atomizzatore nelle aree indicate della mappatura sopra indicata utilizzando il K-othrine flow 7,5. Prima dell'intervento si provvederà ad avvisare la popolazione con volantini e cartelli ed eventualmente con annunci fonici a mezzo di altoparlanti posti su auto. Si provvederà anche a darne comunicazione a mezzo ufficio stampa del Comune.

Si consiglia, come precauzione, a tutti i cittadini residenti nelle zone interessate dalla disinfestazione, di adoperarsi per i seguenti accorgimenti: chiudere le finestre, non stendere i panni fuori, coprire le piante aromatiche presenti in terrazzi e giardini e lavarle prima dell'uso, togliere eventuale cibo per animali posto all'esterno.

Alcuni cartelli saranno affissi lungo le zone che verranno trattate, per informare la cittadinanza.

Si ricorda inoltre che è sempre importante attenersi ad alcune semplici regole per prevenire il proliferare, o rallentare il proliferare, delle zanzare: svuotare almeno ogni cinque giorni i sottovasi, secchi, ciotole per l'acqua degli animali. Eliminare i contenitori inutili di acqua stagnante. Coprire con zanzariere o teli le vasche, i bidoni, i serbatoi per l'irrigazione, soprattutto quelli situati negli orti.