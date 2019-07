Giornalismo, la Summer School apre con Damiliano

Lezione del direttore de "l'Espresso" Marco Damilano nella prima giornata della scuola di giornalismo internazionale alla Fondazione Montanelli Bassi

FUCECCHIO — Lunedì prossimo, 8 luglio, alle ore 14,30 ha inizio, all'interno dell’auditorium della Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, la Summer School di giornalismo internazionale con l’intervento di Marco Damilano. Il direttore de l'Espresso terrà una relazione sul tema “Le sfide del giornalismo: tra social media e limitazioni alla libertà di espressione”.

Questo primo incontro è aperto al pubblico, mentre i successivi, escluso l’ultimo, previsto per sabato 13 luglio (9,30 sul tema “L’Italia vista da fuori” con la partecipazione di Eric Jozsef giornalista di Libération e di Patricia Thomas dell’Associated Press, modererà Carlo Bartoli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana), sono riservati agli iscritti. Coloro che fossero interessati a partecipare ai due incontri aperti al pubblico sono invitati a prenotarsi scrivendo a info@fondazionmontanelli.it.

Il programma completo della Summer School è disponibile sul sito della Fondazione Montanelli Bassi (www.fondazionemontanelli.it).

La Scuola è rivolta a studenti e a chi è già avviato alla professione giornalistica e si svolgerà per la durata di una settimana sia di mattina che di pomeriggio avendo come tema il giornalismo internazionale, spesso lasciato in secondo piano nella pubblicistica italiana.