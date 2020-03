Covid-19, altri tre positivi nell'Empolese

L'azienda Usl Toscana centro ha aggiornato i dati relativi ai contagi, rendendo noti i risultati dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

EMPOLI — Sono in tutto 106 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero-universitarie della regione. Con oggi salgono quindi a 470 le persone contagiate dal Covid-19 in Toscana. I decessi salgono a sei (la sesta vittima è un anziano di 77 anni di Licciana Nardi, in Lunigiana) mentre le persone guarite sono salite a dieci, con cinque guarigioni virali (casi negativizzati) e cinque le guarigioni cliniche (assenza di sintomi ma tamponi ancora positivi).

Tre i nuovi casi segnalati nell'area Empolese dall'Asl Toscana centro:

- una donna di 49 anni di Empoli, ricoverata in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

- un uomo di 76 anni di Certaldo ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli

- una donna di 57 anni di Cerreto Guidi in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione