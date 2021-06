Covid per altri 5 nell'Empolese

I tamponi positivi emersi nelle ultime 24 ore si concentrano in due singoli territori comunali e sono parte dei 41 totali registrati in provincia

EMPOLI — Sono 5 i nuovi tamponi positivi a Covid-19 emersi dall'attività di tracciamento condotta nell'Empolese.

Si registrano invece 41 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Firenze, dove nelle precedenti 24 ore erano stati segnalati 53 tamponi positivi. La curva epidemiologica risulta dunque in ulteriore flessione, in termini squisitamente assoluti, all'interno dell'area metropolitana fiorentina.

I 5 nuovi casi in zona empolese sono segnalati in due territori comunali, e segnatamente tra Fucecchio (3) e Vinci (2).

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.