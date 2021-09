Covid, in 24 ore raddoppiano i contagi empolesi

La curva epidemiologica metropolitana ha superato nuovamente i 100 contagi nell'arco delle 24 ore trascinata anche dai casi emersi nell'Empolese

EMPOLI — Sono 22 i nuovi positivi registrati dalla Asl Centro nei territori dell'Empolese, soprattutto ad Empoli. Nel precedente rilevamento i positivi si erano fermati ad 11 in un giorno.

Sono 117 i nuovi tamponi positivi in provincia di Firenze, che ha registrato anche un decesso. Fine dunque della tregua di 48 ore per quanto riguarda i morti legati alla pandemia ma anche per i contagi che in 2 giorni avevano fatto registrare un centinaio di test positivi.

Nel dettaglio i nuovi casi sono stati segnalati a Barberino di Mugello 2, Barberino Tavarnelle 6, Borgo San Lorenzo 5, Calenzano 1, Campi Bisenzio 9, Fiesole 2, Firenze 39, Greve in Chianti 2, Lastra a Signa 7, Pontassieve 1, Reggello 1, Rignano sull'Arno 1, Rufina 1, Scandicci 4, Sesto Fiorentino 10, Signa 3 e Vicchio 1

Ci sono 22 casi in zona empolese a Castelfiorentino 3, Cerreto Guidi 2, Certaldo 1, Empoli 14, Montaione 1 e Vinci 1.

