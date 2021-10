Da mezza Europa per visitare gli asili

Delegazioni di professionisti dell'educazione sono arrivati dalla Svizzera, dal Belgio e dalla Francia per effettuare sopralluoghi in due scuole

EMPOLI — Asili empolesi al centro dell'interesse dei servizi educativi europei. Nei giorni scorsi delegazioni di professionisti dalla Svizzera, dalla Francia e dal Belgio hanno effettuato visite in due strutture : il Centro Zerosei e il nido d'infanzia Casa dei Canguri.

Le delegazioni sono state accolte dalla responsabile e coordinatrice pedagogica del Comune, Elisa Bertelli che, oltre ad accompagnarle nella visita, ha illustrato la rete di tutti i servizi educativi presenti a Empoli e il loro progetto pedagogico.

I due gruppi, il primo di Losanna in Svizzera, il secondo composto da rappresentanti di Belgio, Svizzera e Francia, si trovano in Toscana per conoscere alcune realtà educative significative rivolte alla prima infanzia.

Dopo la visita al Centro Zerosei, il sindaco Brenda Barnini ha incontrato nella sala consiliare la delegazione svizzera, portando il saluto della comunità empolese, sottolineando l’impegno costante dell’amministrazione a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni, sia in termini culturali che economici, nei quali i bambini e le bambine rivestono un ruolo centrale.