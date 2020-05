Empolese e cuoio, nessun nuovo Covid-positivo

Situazione tranquilla nei due territori contigui. A livello regionale i nuovi casi sono invece stati 15 e due le persone decedute

EMPOLI — Nessuna persona residente tra il comprensorio del cuoio e quello empolese è risultata positiva al Coronavirus nelle ultime 24 ore.

Seconda buona notizia: nei due territori non ci sono stati decessi.

A livello regionale sono 10.062 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. 5 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile.

In Toscana gli attualmente positivi sono oggi 1.700.

Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna, con un’età media di 83 anni, entrambi di Firenze. I morti in regione dall'inizio dell'epidemia sono 1013.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 186 (11 in meno di ieri), di cui 38 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 12 di marzo per i ricoveri totali.