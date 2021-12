La riqualificazione Hugo tira le somme in piazza

E' tempo di bilanci per il progetto nato per valorizzare la zona della stazione ferroviaria e dintorni. Lo si fa con una manifestazione di 3 giorni

EMPOLI — Tira le fila Hugo, Human Geography Organizer, il progetto di riqualificazione urbana nato per valorizzare le peculiarità della zona della stazione ferroviaria di Empoli, di piazza Don Minzoni e delle strade limitrofe. Per celebrare il progetto, avviato nel luglio 2020, è stata organizzata una tre giorni di eventi.

Intanto oggi si è svolto un convegno con interventi di amministratori locali, animatori socio-educativi (youth worker), community manager, designer sociali e giovani startupper. "Il quartiere della Stazione - ha detto il sindaco Brenda Barnini - è sicuramente il più conosciuto dai non empolesi. È luogo vitale sotto vari punti di vista, compreso quello commerciale. Nonostante gli interventi fatti siano stati tanti, penso per esempio all’impianto di videosorveglianza, il senso di sicurezza da parte dei cittadini non è migliorato. Per questo continueremo a lavorare".

Nel pomeriggio di oggi e poi ancora in quello di domani, racconta l'educatore Mattia Cutolo, è poi possibile accomodarsi in piazza Don Minzoni ai tavolini del Bar che non c’è, spazio di conversazione e di narrazione di storie davanti ad un caffè inesistente o a una tisana immaginaria, mentre nel sottofondo si potrà ascoltare musica suonata dal vivo grazie al circuito Open Stage.

Sabato poi, a partire dalle 12,30 e fino alle 17,30, la piazza si animerà con giovani artisti che porteranno in esposizione alcune loro opere ispirate ai temi e ai luoghi di cui Hugo si occupa.