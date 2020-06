I vincitori del premio Aramini

Premio Albano Aramini: Empoli celebra comunque il suo sport, senza pubblico, ma con i vincitori del 2019. Molti i riconoscimenti

EMPOLI — Empoli non si dimentica di celebrare lo sport cittadino dello scorso anno. La cerimonia ufficiale è da sempre una grande festa per tutta la città, per tutta la comunità che si stringe attorno ai suoi campioni. Purtroppo, la pandemia per il Covid-19 ha rimescolato le carte e la miscellanea di discipline, squadre, società, singoli che dedicano allo sport la loro vita, il loro tempo libero, si è fermata. Così che l’evento, programmato per il 23 marzo scorso, è stato annullato con rinvio a data da destinarsi.

Adesso però, il Comune di Empoli vuole assegnare il premio ‘Albano Aramini-Una città per lo sport’ con una cerimonia di consegna dai toni minori, in maniera semplice, più intima, senza l’affezionato pubblico, senza le centinaia di persone che ogni anno attendevano questa manifestazione, ormai diventata un classico nella vita di tutti gli empolesi, ma soltanto con gli atleti e i personaggi premiati.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1 luglio 2020 alle 18 nella sala consiliare, al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa,41, come detto senza la presenza del pubblico.

Ecco i vincitori di tutte le sezioni (i premi si riferiscono all’anno sportivo 2019)

Prima sezione, per i risultati migliori raggiunti a livello promozionale.

Asd Empoli Triathlon: organizzatore del primo evento di triathlon a Empoli, vi hanno partecipato quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia.

Seconda sezione (ex aequo), società sportiva che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico.

- Toscana Atletica Empoli: il 2019 è stato il migliore anno della storia della Toscana Atletica Empoli: due titoli individuali italiani con Carboncini e Varriale, primo posto nella finale b tra le allieve, terzo posto agli italiani di cross nella staffetta donne, la convocazione in nazionale di giada de martino e il risultato storico della promozione in finale oro per il 2020, che attesta la Toscana Atletica tra le 12 migliori società italiane di atletica.

- Empoli FC Under 16: Campione d'Italia nel campionato under 16 battendo in finale l'Inter. Primo Scudetto conquistato dall'Empoli FC nella categoria Under 16.

Terza sezione, atleta che ha conseguito il miglio risultato a livello agonistico.

Federico Antenori, atleta empolese Canoa San Miniato: ha vinto il titolo italiano nella specialità k1 canoa veloce. Antenori è da sette anni ai massimi livelli della canoa veloce in italia.

Quarta sezione, personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città.

Alberto Alderighi (Dirigente Use Basket): 50 anni di attività nel mondo dello sport. Un traguardo raggiunto attraverso discipline diverse, dal calcio, con la sua lunga militanza nell'Empoli oltre che nella Cerretese e nel Vinci, alla pallavolo come presidente della Sestese Femminile, dall'automobilismo nel rally al basket con la maglia dell'Use.

Quinta sezione, per la promozione dello sport a livello sociale.

Corsa podistica “Le Vie in Rosa”: evento benefico organizzato a favore del Centro Donna, insieme a Ausl Toscana Centro, Uisp Empoli Valdelsa, Uisp Zona Del Cuoio, Podistica Empolese, Astro, Misericordia Empoli, Commissione Ciclismo, Pubbliche Assistenze Empoli, Croce Rossa Empoli, Pubbliche Assistenze Limite, Vab Limite.

Sesta sezione, premio giornalistico ‘Antonio Bassi’.

Tutto il calcio minuto per minuto Rai Radio 1: per i suoi 60 anni di vita. Il 10 Gennaio 1960 nasce la celebre trasmissione di Radio Rai, divenuta nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di calcio. Anche a Empoli, dal ‘Carlo Castellani’, Rai Radio 1 ha raccontato dagli anni ’80 tutti i campionati dell’Empoli FC, in Serie B e Serie A, dagli anni 80’ a oggi.

Inoltre, anche per questa edizione, sono state decise alcune menzioni speciali: a Gabriele Chiarito e Leonardo Pucci a Macerata, ai campionati italiani assoluti Fisdir (federazione italiana sport disabili intellettivi e relazionali) hanno ottenuto ottimi risultati; aLuca Lusini, campione italiano di “Gravity Bike”; a Valerio Vaglini, per quasi 40 anni dipendente del Comune di Empoli, ufficio sport.