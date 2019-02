In dono alla pediatria una sonda ecografica

La donazione da parte dell'associazione Vega onlus al reparto dell'ospedale San Giuseppe. Presente anche l'assessora regionale Saccardi

EMPOLI — "Ringrazio le Associazioni per il lavoro che svolgono che rende più ricco e completo il nostro sistema sanitario". Queste le parole dell'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi che stamattina era presente insieme al direttore generale Paolo Morello Marchese nel Reparto pediatrico dell'Ospedale San Giuseppe in occasione della donazione da parte della Vega Onlus di una sonda ecografica.

La cerimonia si è svolta all’interno del reparto pediatrico diretto dal dottor Roberto Bernardini e dalla coordinatrice infermieristica Federica Iannotta alla presenza del consigliere regionale Enrico Sostegni, dell’assessore del Comune di Empoli Antonio Ponzo Pellegrini e del direttore del presidio ospedaliero Luca Nardi.

La Vega Onlus, fondata e gestita dal personale della 46ª Brigata Aerea di Pisa, era rappresentata da un delegazione composta dai piloti A. Marco, D. Francesco e V. Martin e dall’operatore di bordo G. Gioacchino.

E’ la seconda donazione consecutiva per l'Ospedale San Giuseppe diretto dal dottor Luca Nardi, da parte di Vega Onlus, grazie alla qualela pediatria si potenzia ancora di più: la sonda lineare multifrequenza è uno strumento importante per la visualizzazione e lo studio di patologie a carico dei tessuti molli, dei linfonodi e delle anche oltre che per le ecografie polmonari. L’utilizzo dello strumento, direttamente al letto del piccolo paziente, permette spesso di evitare una radiografia del torace riducendo l’esposizione del bambino o neonato a radiazioni.

L’anno scorso la Vega Onlus aveva donato, sempre al reparto pediatrico empolese, un elettrocardiografo altamente tecnologico per i piccoli nati.

L’Associazione Vega Onlus è composta soprattutto da appartenenti ed ex appartenenti al 50° Gruppo (ma è aperta a chiunque si riconosca negli scopi dello Statuto). Essa è nata per far rivivere lo spirito di altruismo e solidarietà dei cinque membri dell’equipaggio che perse la vita a seguito del tragico incidente aereo sull’aeroporto di Pisa nel 2009.

Non è la prima volta che Vega onlus si occupa di reperire fondi per donazioni con scopi di solidarietà sociale, sia in Italia che nel mondo, in particolare a favore dei bambini. Fra le molte collaborazioni a scopo benefico, quelle con l'Associazione Mondo Bimbi Toscana per l'adozione a distanza di due bambini in Madagascar e la costruzione di due aule scolastiche, con Agbalt di Pisa per arredare alcune strutture ricettive dove ospitare i bambini che effettuano cure oncologiche presso l'ospedale di Pisa, struttura a cui, insieme anche all’Istituto Stella Maris di Calambrone, sono stati donati macchinari e strumentazioni. Continui e attenti rimangono negli anni anche il sostegno e la solidarietà alle famiglie dei colleghi caduti nell’incidente aereo.

“Vedere un’Associazione composta da militari che si mette al servizio della solidarietà - ha commentato ancora l’assessore regionale Saccardi- ci fa ancora una volta apprezzare il valore dell’associazionismo nei territori come risorsa per il nostro sistema”.