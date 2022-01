Carambola con l'auto, muore sul colpo a 37 anni

Drammatico incidente sulla Provinciale 51 a Martignana. La vettura è finita fuori strada e per il conducente non c'è stato nulla da fare

EMPOLI — In una spaventosa carambola la sua auto è finita fuori strada e lui, 37 anni, è morto sul colpo. È accaduto a Martignana in via Val d'Orme Nuova, la strada provinciale 51.

Non c'è stato niente da fare per l'uomo alla guida della vettura andata a schiantarsi fuori dalla carreggiata. Il conducente ha perso la vita, e inutili sono stati i soccorsi sanitari inviati dal 118 dopo l'allarme giunto in centrale operativa alle 18,04.

Sul posto per effettuare i rilievi anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Al vaglio la dinamica dell'incidente.