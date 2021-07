​Keu, nuove verifiche lungo la 429 e nei pozzi

La sindaca di Empoli ha fatto il punto sull'analisi dei terreni e delle acque superficiali in attesa di visionare l'esito delle indagini investigative

EMPOLI — Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha fatto il punto della situazione dopo avere incontrato l'assessora regionale Monia Monni per gli aggiornamenti sul piano di controlli in collaborazione con Arpat.

Sulla strada regionale 429, già la prossima settimana sono previste altre indagini lungo tutto il percorso del lotto V, per caratterizzare tutto il rilevato.

Barnini ha sottolineato che nei prossimi giorni è prevista una riunione specifica con il Comune di Empoli per approfondire gli esiti delle analisi effettuate nell’ambito dell’attività d’indagine della procura di Firenze.

La Regione Toscana ha stanziato 72mila euro in favore dell’Agenzia per le attività di indagine e monitoraggio dei pozzi ad uso domestico che serviranno per coprire le ulteriori analisi tecniche da effettuare nei siti che richiedono un supplemento di approfondimento e per il monitoraggio dei pozzi lungo la strada 429 nell’empolese per tutto l’anno, come proposto dalla stessa Arpat, oltre che per la modellazione idrogeologica.

Le indagini servono per definire il Piano di Caratterizzazione e costituiranno il quadro conoscitivo per il progetto di Analisi di Rischio Sito Specifica e Bonifica dove sarà localizzata e dimensionata la sorgente di contaminazione.

Arpat ha comunicato che proseguirà il monitoraggio delle acque superficiali mediante campionamento e analisi dei pozzi privati esistenti con cadenza trimestrale, al fine garantire la sicurezza dei cittadini.