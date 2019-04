Le foto della nuova area giochi a Serravalle

Bambini in festa da venerdì, giornata dell'inaugurazione, per i nuovi giochini installati all'interno del Parco pubblico di Serravalle

EMPOLI — Sono oltre 50 le aree verdi che ospitano giochi per i più piccoli dislocate in tutte le frazioni e in varie parti della città. Ogni empolese, bambino o adulto che sia, può contare in media su 23 metri quadri di verde pubblico. E venerdì scorso è stata inaugurata la nuova area giochi del parco di Serravalle. Un polmone verde quello di Serravalle che rappresenta uno dei parchi urbani più grandi della Toscana con i suoi 20 ettari di estensione.

In questi anni il Parco di Serravalle è divenuto il punto di riferimento per tanti eventi estivi, da Beat a Pubblicamente Insieme, ma il parco è soprattutto un’area dove ritrovarsi e trascorrere il tempo libero. Un punto di ritrovo per bambini, ragazzi, famiglie e anziani.