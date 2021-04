Screening Covid, come si diventa zona a rischio

La Asl spiega quali sono i parametri che vengono analizzati e seguiti per dare avvio all'attività dello screening di massa sulla popolazione

EMPOLI — Lo screening di massa “Territori sicuri” segue l’andamento dei contagi, per fare questo la cabina di regia regionale applica dei criteri stabiliti. L’obiettivo è di intercettare situazioni potenzialmente critiche, andando a ricercare positivi asintomatici nella popolazione che in maniera del tutto volontaria aderisce al programma di screening.

L’indice di rischio di positività al Sars Cov-2, elaborato da Ars per ogni comune toscano, consiste in una misura che combina il tasso di positività per 100 mila abitanti nei sette giorni precedenti, ponderato con la velocità di incremento dei casi rispetto alle due settimane precedenti, in modo da evidenziare quali siano i territori che vivono le maggiori criticità.

L’Azienda sanitaria ha individuato alcuni parametri aziendali basati sia sul quadro epidemiologico dell'ultima settimana (in particolare il livello di progressione dei contagi) che sulla fattibilità organizzativa dello screening, in particolare per quanto riguarda la dimensione territoriale del comune, privilegiando quelli di dimensioni medio-piccole.

Restano esclusi dalla campagna di screening i comuni in "zona rossa" e quelli in cui i parametri di incidenza sono superiori a quelli previsti per la zona rossa ovvero superiori ai 250 casi su 100mila abitanti.

Nei mesi scorsi sono stati eseguiti test gratuiti per individuare casi di positività tra la popolazione nei comuni di Capraia e Limite e Certaldo con circa 4500 tamponi processati.

“Territori sicuri” è promosso dall’assessorato alla sanità di Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche assistenze riunite e Croce rossa italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana (l’Agenzia regionale di sanità), alle aziende sanitarie e alle Società della Salute. adempimenti.