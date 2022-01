Sforati i livelli del Pm10, scattano i divieti

Quirinale, la scheda chiusa in un sacchetto: ecco come votano i parlamentari che hanno il Covid

Lo sforamento dei livelli di emissioni inquinanti ha provocato l'adozione di una ordinanza con divieti e raccomandazioni per la popolazione

EMPOLI — Il Comune di Empoli è inserito nell’area di superamento denominata “Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull’Arno” dove si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria, per cui è stata predisposta l’ordinanza di divieto assoluto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di potature, sfalci, residui vegetali o altro, per la durata 5 giorni a partire da oggi, lunedì 24 Gennaio 2022.

Il Comune ha invitato la cittadinanza a limitare l’utilizzo dei mezzi privati di trasporto, privilegiando l’uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Se trascorsi i suddetti giorni, perverrà una nuova comunicazione da parte di Arpat, l’ordinanza potrà essere nuovamente emanata. I contravventori saranno puniti a termini di legge.

La percentuale maggiore di emissioni di PM10 è dovuta alla combustione di biomasse per il riscaldamento e per l’abbruciamento all’aperto di potature e sfalci. Si tratta di emissioni che, in presenza di particolari condizioni metereologiche, non subiscono il normale rimescolamento dell’aria e creano una vera e propria cappa di aria inquinata.