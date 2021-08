E' morto il cronista dell'eccidio del Padule

Cronista di piglio e minuzioso investigatore della storia della strage del 1944, è morto Riccardo Cardellicchio. Funerali alla Collegiata

FUCECCHIO — Cronista di piglio, investigatore della storia nella sua minuziosa ricostruzione dell'eccidio del Padule di Fucecchio, è morto a 82 anni il giornalista Riccardo Cardellicchio, uno dei decani della professione in Toscana. I funerali si celebreranno domattina lunedì 16 Agosto alle 10 alla Collegiata di Fucecchio. Ne dà notizia l'Associazione stampa toscana in una nota in cui ricorda come la sua firma fosse tenacemente legata al quotidiano Il Tirreno, testata per la quale aveva lavorato a Grosseto, Prato, Livorno, ma soprattutto a Empoli e Pontedera.

Cardellicchio era nato a Fucecchio nel 1939, e il presidente dell'Ast Sandro Bennucci ne ricorda "le doti di grande curiosità intellettuale e di passione per la cronaca". Dalla sua ricostruzione dell’eccidio del Padule di Fucecchio, una delle più sanguinose stragi tra quelle compiute dai nazisti e nella quale morirono 174 persone nel 1944, nacque il libro-inchiesta L’estate del ‘44, divenuto poi pièce teatrale.

"Protagonista della visione più autentica del giornalismo attento alle tematiche del territorio, ha raccontato per anni la vita sociale, produttiva e culturale di quell’importantissimo pezzo di Toscana che da Empoli si snoda lungo la valle dell’Arno fino a Pontedera e Pisa - ricorda ancora Bennucci - con grande attenzione alle questioni dell’ambiente e del lavoro".

Messaggi di cordoglio ed espressioni di lutto si stanno in queste ore riversando sui social da parte tanto di privati cittadini quanto di associazioni, a partire proprio dal Padule di Fucecchio.