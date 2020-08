Moto esce di strada e va a fuoco, muore centauro

Il dramma è avvenuto sulla Fipili poche ore dopo un altro incidente in cui è deceduto un motociclista. Chiuso un tratto della superstrada

COLLESALVETTI — Secondo incidente mortale in poche ore sulle strade della Toscana. Dopo quello avvenuto questa mattina alle 6.30 lungo la via Aurelia, fra Pisa e Livorno e costato la vita a un motociclista di 32 anni, un altro centauro è morto in un incidente avvenuto intorno alle 10 sulla Fipili, tra le due uscite dell'interporto, in direzione Firenze.

Stando ai primi accertamenti, la moto sarebbe uscita di strada e poi avrebbe preso fuoco. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma il medico ha potuto solo constatare il decesso del motociclista, un 22enne di Livorno.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale. Il transito sulla FiPiLi in direzione Firenze è stato interrotto per tutta la durata delle operazioni effettuate dai soccorritori e dalle forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento