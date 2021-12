Acqua e gas, reti più estese ma ecco i divieti

Sono due gli interventi in partenza domani con sensi unici, deviazioni e cambiamenti alla viabilità tra allacci dell'acqua e del gas

MONTELUPO FIORENTINO — Si estendono le reti del servizio idrico e del gas, con due distinti interventi che prenderanno il via domani innescando una serie di divieti, sensi unici, deviazioni e complessivamente cambiamenti alla viabilità, fra transito e sosta.

Uno riguarda via Bagnoli, dove Toscana Energia deve svolgere un intervento finalizzato all'estensione della rete del gas. Dalle 8 di domattina alle 19 del giorno 23 Dicembre, e poi ancora dalle 8 del 3 Gennaio alle 19 del 14 Gennaio 2022 il cantiere attraverserà due fasi.

Nella prima fase sarà attivato un senso unico su via Bagnoli verso via Fonda, nel tratto tra l’intersezione con via Fonda e l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini e divieto di sosta su via Bagnoli, nel tratto tra l’intersezione con via Fonda e l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini, per ogni tipologia di parcheggio esistente.

Nella seconda fase entrerà in vigore il senso unico alternato su via Bagnoli nel tratto tra l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini e il termine del tratto di intervento e divieto di sosta su via Bagnoli nel tratto tra l’inizio del parcheggio a pettine posto sul lato sinistro dopo l’accesso a Piazza Serafini e il termine del tratto di intervento.

L'altro cantiere si apre invece in via del Leccio per consentire il completamento di opere di urbanizzazione e in particolare l'estensione della rete idrica. Qui i lavori si svolgeranno con orario 8-18 da domani 13 Dicembre al 23 Dicembre, esclusi sabato e domenica.

Scatteranno qui il divieto di transito e divieto di sosta su via del Leccio nel tratto di intervento (inizio in prossimità dell’ultimo fabbricato per chi proviene da via Maremmana fino all’altezza strada bianca dopo intersezione con via della Quercia), eccetto quelli necessari alla realizzazione dell’attività. Anche in questo caso i lavori si svolgono in due fasi.

Nella prima fase il cantiere opererà tra l'inizio del tratto di intervento lato via Maremmana e l'intersezione con via della Quercia, mentre nella seconda fase il cantiere sarà in via del Leccio tra l'intersezione con via della Quercia e fine tratto di intervento lato via del Colle. È stata realizzata una viabilità alternativa per raggiungere via della Quercia.