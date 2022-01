Stroncato da malore al circolo, addio al 'Menta'

È morto improvvisamente a 64 anni Fulvio Cacialli, lasciando nello sgomento l'intera comunità che lo ricorda per passione e impegno

MONTELUPO FIORENTINO — La passione ovunque e l'impegno profuso in prima persona: calcio, politica, associazionismo. E ieri improvvisamente un malore ha stroncato a 64 anni Fulvio Cacialli, il 'Menta', lasciando nello sgomento l'intera comunità di Montelupo Fiorentino. È accaduto al circolo che Cacialli frequentava abitualmente.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 09 Gennaio, alle 15 presso la chiesa di Turbone di Montelupo Fiorentino. Sui social anche il sindaco di Montelupo Paolo Masetti lo ricorda e lo rimpiange per le qualità che ne avevano fatto un punto di riferimento per la vita collettiva: "Se n’è andato oggi, all’improvviso, nel circolo che amava tanto. Da non credere, sembra impossibile che il ‘Menta’, forte, generoso, combattivo, sempre impegnato, da oggi non sia più fra noi".

"Era davvero una gran brava persona - prosegue il primo cittadino - mi mancherà non incrociarlo alle iniziative del circolo, alle feste del suo Turbone, alle cene con i cari amici della corte. Da parte mia, di Elli e Niccolò e di tutta la giunta un grande abbraccio alla famiglia di cui era tanto fiero, ai tanti amici del Progresso e a tutta la comunità del Turbone. Con affetto e con dolore".