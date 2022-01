Deserto il bando del nuovo medico, nessuno accetta

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

Il medico di famiglia è andato in pensione e la Asl ha comunicato al sindaco che il bando è andato deserto e nessuno ha accettato la sostituzione

MONTESPERTOLI — Il bando per la sostituzione del medico di famiglia è andato deserto perché nessuno degli aventi diritto in graduatoria ha accettato l'incarico, è accaduto a Montespertoli dove il sindaco lo ha annunciato alla cittadinanza.

Sono tre i medici di famiglia andati in pensione solo negli ultimi mesi a Montespertoli, l'ultimo oggi.

"Stamani la Asl mi ha comunicato che il bando fatto per trovare un sostituto è andato deserto e nessun medico tra quelli nelle graduatorie ha accettato la sostituzione - ha spiegato il primo cittadino, Alessio Mugnaini - Per la scelta del nuovo medico di famiglia i cittadini potranno scegliere uno dei medici disponibili compresi anche quelli che attualmente non avevano più posto ma che da domani avranno i massimali aumentati. Questa è una decisione presa per tamponare una situazione di emergenza".

"La Regione Toscana, per il reintegro dei medici, pubblicherà poi un bando per la ricerca di nuovi medici in primavera includendo Montespertoli tra le zone carenti. A quel punto i medici che accetteranno saranno effettivamente i titolari del posto e non solo dei sostituti temporanei come sarebbe accaduto con il bando fatto nelle scorse settimane" ha precisato Mugnaini.

Il sindaco ha concluso "Questa è una situazione molto delicata che stiamo seguendo passo passo insieme al coordinatore dei medici del nostro territorio per garantire ai nostri cittadini un servizio adeguato e di qualità. Vi terrò aggiornati. In fine vi comunico che stiamo organizzando un momento di saluto per i dottori Marco Nigi, Ivo Capodarca e Alessandro Panconesi per ringraziarli a nome di tutta la comunità per i tanti anni di servizio qui da noi".