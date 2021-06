La Lettura Vinciana rimandata a Settembre

L'appuntamento inaugurale delle celebrazioni leonardiane viene rinviato poiché il relatore, Carlo Ossola, non poteva essere presente oggi

VINCI — La LX Lettura Vinciana è rimandata a Settembre. Ne dà notizia l'amministrazione comunale. Il tradizionale appuntamento che inaugura ogni anno le Celebrazioni Leonardiane a Vinci si sarebbe dovuto tenere oggi 12 Giugno per la prima volta all'aperto, nella splendida cornice della piazza antistante la Rocca dei Conti Guidi, con l'ospite Carlo Ossola, docente di Letterature moderne dell'Europa neolatina presso il Collège de France.

Purtroppo, però, il relatore non poteva più essere presente, per sopraggiunti motivi personali. Pertanto, l'evento è stato rinviato al 17 Settembre. Nella sua Lettura Vinciana, l'esperto leonardiano tratterà del rapporto tra Leonardo e Dante, in occasione del 700enario della morte del Sommo Poeta: Ossola, infatti, è anche presidente del Comitato Nazionale delle Celebrazioni Dantesche.

Nel frattempo, però, l'amministrazione comunale di Vinci è lieta di annunciare la presentazione della nuova versione di E-Leo. Archivio digitale di storia della tecnica e della scienza, la raccolta completa delle edizioni delle opere di Leonardo, curata dalla Biblioteca Leonardiana e realizzata in collaborazione con Var Group. L'evento di presentazione è fissato per giovedì 17 Giugno alle ore 18 nei locali della Biblioteca Leonardiana.