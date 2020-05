Per gli over 70 le mascherine arrivano a casa

Scatta un'ulteriore distribuzione di dispositivi di protezione, con particolare attenzione agli anziani e ai disabili del territorio. Ecco come funziona

VINCI — Con oggi, lunedì 4 maggio, scatta una consegna a domicilio, da parte dei volontari della protezione civile (VAB), delle mascherine inviate dalla Regione Toscana. La consegna a domicilio riguarderà tutti i residenti nel comune di età pari o superiore ai 70 anni e i soggetti con fragilità socio-sanitarie.

Tutti gli altri potranno avere gratuitamente le mascherine messe a disposizione della Regione Toscana recandosi presso una delle farmacie del territorio comunale, muniti di tessera sanitaria.

Finora, la rete di volontariato del Comune ha cercato, finché è stato possibile, di portare le mascherine a domicilio a tutti, per evitare che la gente uscisse di casa. Da qui in avanti, però, il servizio a domicilio sarà effettuato come detto solo per le persone anziane e in difficoltà.

Ad ogni modo, l'Amministrazione comunale sta cercando di andare incontro alle esigenze di tutti: “Per i soggetti attualmente domiciliati nel Comune di Vinci ma residenti fuori regione e quindi non in possesso della tessera sanitaria della Regione Toscana - spiega l'assessore comunale alla Protezione civile, Vittorio Vignozzi - E comunque per tutti coloro che si trovino in una condizione di impossibilità di raggiungere una farmacia per il ritiro delle mascherine, l'amministrazione comunale mette a disposizione il seguente indirizzo mail al quale scrivere le proprie generalità e il motivo della richiesta della consegna a domicilio: protezionecivile@comune.vinci.fi.it. Inoltre, per le prossime forniture regionali stiamo valutando altre forme di distribuzione delle mascherine oltre alla distribuzione attraverso le farmacie”.

Infine, il Comune ricorda che sempre da oggi, 4 maggio, saranno riaperti tutti i cimiteri comunali. Si potranno tornare a visitare le tombe e i loculi che ospitano i propri cari defunti. La raccomandazione del Comune a tutti i cittadini è di evitare lo stazionamento all’interno dei cimiteri e di rispettare tutte le norme di sicurezza ormai consolidate: in particolare l’uso obbligatorio delle mascherine protettive e la distanza di sicurezza interpersonale per evitare situazioni di assembramento.