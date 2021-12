Dopo il Natale gli abeti avranno nuova vita

Basterà depositare l'albero presso il magazzino comunale di via delle Ginestre per ritrovarlo poi piantato in uno dei parchi pubblici

CAPRAIA E LIMITE — Gli alberi di Natale avranno nuova vita una volta concluso il periodo delle feste. Ci pensa il Comune di Capraia e Limite che, dopo l'esperienza degli ultimi anni, propone l’iniziativa ambientale per piantare nei parchi pubblici gli alberi di Natale.

Chi ha realizzato l’albero di Natale non dovrà più preoccuparsi del successivo smaltimento o sistemazione nel periodo dopo l’Epifania. Basterà depositare l'abete presso il magazzino comunale di via delle Ginestre tra venerdì 7 e venerdì 14 Gennaio per ritrovare il proprio compagno frondoso delle feste in uno dei parchi pubblici comunali. A piantarlo ci pensa il Comune.

Per usufruire di questo servizio basterà depositare l'albero presso il magazzino comunale di via delle Ginestre, a Capraia Fiorentina, e gli operai provvederanno alla sua sistemazione. Gli alberi andranno depositati all'interno del cortile del magazzino comunale, in un apposito spazio recintato identificato da cartelli con la scritta "deposito alberi" da venerdì 7 a venerdì 14 Gennaio 2022, esclusi il sabato e la domenica, dalle 7 alle 17,30.