Per i prossimi mesi c'è un nuovo medico di base

Da domani la dottoressa Irene Torri prende servizio in sostituzione della collega Donatella Gallori e rimarrà fino alla nomina del medico definitivo

CAPRAIA E LIMITE — Per i prossimi mesi ci sarà un nuovo medico di base nel comune di Capraia e Limite. Da domani lunedì 5 Luglio la dottoressa Irene Torri prende servizio in sostituzione della collega Donatella Gallori. Il nuovo medico di famiglia resterà in carica per un periodo non superiore a un anno e fino alla nomina del medico avente titolo all’iscrizione definitiva.

Ne dà notizia la Asl Centro: "Gli assistiti della dottoressa Gallori - spiega l'azienda sanitaria - saranno assegnati automaticamente al nuovo medico di famiglia a partire da lunedì 5 Luglio. Non dovranno pertanto provvedere ad effettuare alcuna scelta di medico".

Eventualmente, nel caso di richiesta di un altro medico di famiglia, i cittadini iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Asl Centro potranno effettuare la scelta online tramite pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, oppure utilizzando l'App Smart SST. In alternativa il cambio medico può essere effettuato inviando per email l'apposito modulo di richiesta corredato da copia di documento di identità valido.