Nuova vita per la vecchia scuola, la più bella

Quirinale, la scheda chiusa in un sacchetto: ecco come votano i parlamentari che hanno il Covid

Salvata a grande richiesta del mondo scolastico e della comunità, il sindaco di Castelfiorentino ha spiegato che il vecchio edificio sarà risanato

CASTELFIORENTINO — Nella ristrutturazione degli edifici scolastici di Castelfiorentino ce n'è uno che occupa un posto di riguardo e che la comunità ha chiesto di preservare.

"La scuola Tilli è, come edificio, indubbiamente il più bel plesso scolastico di Castelfiorentino" lo ha detto il sindaco, Alessio Falorni.

"Nel riassetto dei luoghi dell'Istituto Comprensivo - ha spiegato Falorni - l’indicazione preferenziale da parte del mondo scolastico e della nostra comunità è stata quella non di abbatterla, per dar corso a nuovi plessi, ma di investirci per renderla a norma.

Questo, nonostante sia un edificio vecchio, e non energeticamente sostenibile".

Per questo la progettazione della nuova scuola riguarda il plesso Bacci-Di Vittorio, sul quale andremo in cerca di finanziamenti sul Pnrr. Quindi, per la Tilli abbiamo ottenuto 1.570.000 di euro che sfrutteremo per l’adeguamento antisismico, con un appalto finanziato già quest’anno sul Piano Opere, e che avrà un pesante corollario nella necessità di spostare i ragazzi per permettere i lavori. Intanto, sono appena partiti i lavori di adeguamento antincendio. 120mila euro, per la realizzazione della vasca necessaria per completare il sistema. 70mila di questi derivano da un finanziamento pubblico" ha concluso il sindaco.