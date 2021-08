Stanziati i contributi per i danni dell'alluvione

Raggi: «Non sono vaccinata perché ho gli anticorpi. Green pass? Non sono favorevole né contraria»

Adesso i richiedenti dovranno presentare i documenti sulle spese sostenute a seguito dell'evento del 2019, poi verrà avviata la fase di liquidazione

CERRETO GUIDI — Per i danni provocati dall’alluvione del Novembre 2019, ci sono i contributi. La Regione ha messo a disposizione specifiche risorse da erogare a titolo di contributo di immediato sostegno nei confronti dei cittadini interessati. A farne richiesta, nel territorio comunale di Cerreto Guidi, sono stati 13 privati e 8 imprese.

Per tutti loro adesso si apre la fase di presentazione delle documentazioni di spesa. Le 13 persone fisiche che hanno avanzato richiesta, riceveranno entro i primi giorni di Settembre l’invito a procedere con la rendicontazione entro la fine del mese di Ottobre. Si dovranno produrre fatture, scontrini parlanti, ricevute fiscali, debitamente quietanzati o corredati da prova dell’avvenuto pagamento per il quale si chiede il sostegno finanziario per le spese sostenute.

Le 8 attività economiche dovranno anche loro presentare entro il 31 Ottobre 2021 la documentazione comprovante le spese sostenute sulla piattaforma di Sviluppo Toscana, a cui andranno richieste indicazioni e credenziali di accesso.