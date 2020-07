Giocare e imparare l'educazione stradale

In un parco guida, grazie al progetto dell'associazione nazionale carabinieri. Appuntamento ogni mercoledì sera di luglio in piazza Montanelli

FUCECCHIO — Insegnare ai bambini l'educazione stradale, e più in generale l'educazione civica, attraverso lezioni teoriche e pratiche di guida: è questo l'obiettivo del Safety driving park for children, un vero e proprio parco di guida sicura per i più piccoli promosso dal Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio in collaborazione con il Ministero del Lavoro e la Regione Toscana, che lo ha finanziato, e con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Pro Loco Fucecchio.

Il progetto è gratuito e rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni. Prende il via mercoledì 15 luglio e si svolgerà ogni mercoledì sera del mese di luglio, contemporaneamente all'apertura serale dei negozi del centro, nella parte antistante il Teatro Pacini in piazza Montanelli, dalle 21 alle 23.

Il progetto tratterà l’educazione stradale rivolta ai più piccoli con il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei genitori, cercando al contempo di migliorare il rapporto empatico tra genitore e figli e insegnando a questi ultimi il rispetto delle basilari regole del vivere comune. Ai bambini verrà offerta inizialmente una formazione teorica, attraverso la quale saranno mostrate alcune casistiche di scuola guida e, grazie alla collaborazione musicale con l'associazione Ingiro DiDo, sulla facciata del Teatro Pacini verrà proiettato un video composto da una parte narrante e una parte cantata per spiegare, sotto forma di gioco, i segnali stradali. Alla fase teorica seguirà poi una fase pratica, durante la quale sarà predisposto un percorso studiato con apposita segnaletica stradale in cui i bambini svolgeranno lezioni di guida su auto elettriche omologate per la loro età (2 Jeep biposto e 2 Audi TT monoposto).

Al termine delle prove pratiche tutti i partecipanti riceveranno una patente di guida simbolica rilasciata dall’Associazione Nazionale Carabinieri quale ricordo delle giornate formative.