220 metri di nuova condotta in via Ponzano

L’intervento, iniziato a febbraio, era terminato a maggio per la parte idraulica, ora si è conclusa anche la riasfaltatura della strada

EMPOLI — Il collegamento della nuova condotta all’acquedotto cittadino era già avvenuto a fine maggio. Ora, con il completamento della riasfaltatura della strada (terminata il 29 luglio), può dirsi concluso a tutti gli effetti, e con esito positivo, l’intervento di sostituzione della condotta idrica in via Ponzano per San Donato, nel comune di Empoli.

I lavori, iniziati a febbraio, non sono stati semplici e avevano registrato alcune complessità nella fase iniziale delle operazioni. In seguito l’intervento, che ha richiesto anche l’interessamento della Regione Toscana e della Soprintendenza, è andato a buon fine, inclusa la fase più delicata dell’attraversamento della condotta sul torrente Orme.

L’entrata in funzione della nuova infrastruttura in via Ponzano per San Donato garantirà una drastica riduzione dei guasti e, di conseguenza, degli inconvenienti per gli utenti della zona dopo che, nel recente passato, sulla vecchia condotta ormai deteriorata si era verificato un numero di rotture piuttosto elevato. Per questo, mentre il gestore svolgeva “interventi tampone” per risanare i guasti, era già stata programmata la completa sostituzione di 220 metri di tubazione, nonché il rifacimento degli allacci idrici privati presso le utenze.

L’intervento ha comportato un investimento di circa 150mila euro. I lavori, che come detto saranno fondamentali per il miglioramento del servizio in termini di qualità e continuità, si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale di Empoli, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.