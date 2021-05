Contagi Covid in frenata nell'Empolese

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività emersi sono stati 6. I dati nel dettaglio territoriale in arrivo col repor sanitario della Asl

EMPOLI — Sono 6 i nuovi tamponi positivi a Covid-19 emersi dall'attività di tracciamento condotta nell'Empolese, con una imponente frenata dopo i 55 casi registrati nelle 24 ore precedenti.

Restano 180, invece, i nuovi casi di Coronavirus rilevati in provincia di Firenze, dove nelle precedenti 24 ore erano stati segnalati 264 tamponi positivi. La curva epidemiologica risulta quindi in flessione rispetto ai dati di ieri, per quanto riguarda i valori in termini squisitamente assoluti.

I 6 nuovi casi in zona empolese sono segnalati tra Certaldo 2, Empoli 1, Fucecchio 2 e Vinci 1.

