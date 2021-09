Il luna park torna tra divieti e green pass

Divieti di transito e di sosta sono previsti nell'area che ospita il parco divertimenti al quale si può accedere presentando il certificato verde

EMPOLI — Sono 40 le attrazioni del parco divertimenti di Serravalle di Empoli, si entra con il Green Pass. Nove giorni dedicati al divertimento nel rispetto delle misure anti contagio.

Dal 25 Settembre al 3 Ottobre 2021 torna la ’Fiera di Settembre’. Le giostre inizieranno a girare dal pomeriggio, dalle 16 e 30 alle 24. Presenti anche alcune attività commerciali e gastronomiche.

Sono state adottate alcune modifiche alla viabilità già in vigore dal 13 Settembre e fino al 6 Ottobre 2021.

Parco di Serravalle, divieto di transito e sosta nell’area sterrata, compresi i vialetti di accesso, fino alle 20 del 6 Ottobre 2021; divieto di transito e di sosta anche in Via di Serravalle a San Martino (tratto lato via di Serravalle) dalle 15 del 24 Settembre 2021 alle 24 del 6 Ottobre 2021. Nella zona di via Guido Monaco classico cambio di viabilità con strada che si trasforma in doppio senso di circolazione fra via Basilicata e via delle Olimpiadi dalle 15 del 24 Settembre 2021 alle 20 del 6 Ottobre 2021 e divieto di fermata sul lato destro del tratto tra via Basilicata e via delle Olimpiadi; Via Monaco all’intersezione con viale delle Olimpiadi, per chi percorre via Monaco, ‘Stop’, fermarsi e dare precedenza; al lato destro partendo dall’intersezione con il viale delle Olimpiadi, doppio senso di circolazione e all’intersezione con Via Basilicata, preavviso di strada senza sfondo. Via Basilicata all’intersezione con Via Campania è strada senza sfondo dalle 15 del 24 Settembre 2021 alle 24 del 6 Ottobre 2021.

Infine il tratto compreso fra Via Serravalle e Via Ticino, ambo i lati, di Via delle Olimpiadi, divieto di sosta con rimozione coatta dalle 7 del 20 Settembre 2021 alle 24 del 6 Ottobre 2021 agli autocarri con merce superiore a 35 quintali; mentre nel tratto antecedente Via Maratona per circa 40 metri, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli escludendo ciclomotori e motocicli dalle 15 del 25 Settembre 2021 alle 24 del 3 Ottobre 2021.