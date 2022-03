Brucia la spazzatura e dalla corte si leva il fumo

La colonna grigia e l'odore acre in pieno centro storico hanno messo in allarme i residenti che hanno chiesto aiuto alla polizia municipale

EMPOLI — Brucia la spazzatura in corte e la colonna di fumo dall'odore acre lì, in pieno centro storico di Empoli, mette in allarme i residenti. E' stato proprio un cittadino ad allertare la polizia municipale: il fumo e il cattivo odore arrivavano alla strada.

Gli agenti inviati dalla centrale operativa hanno trovato all’interno della corte un braciere artigianale ancora fumante e dei sacchi con all’interno rifiuti di vario genere. Il titolare dell’attività di confezione all’interno della corte e l’esecutore materiale del rogo sono stati denunciati per combustione illecita di rifiuti.

I due denunciati sono stati pertanto identificati e notiziati del reato. La polizia municipale ha provveduto anche al sequestro penale del materiale rinvenuto, mentre proseguono le indagini. Plauso all'operazione è stato rivolto alla Municipale da parte dell'assessore all'ambiente del Comune di Empoli Massimo Marconcini.