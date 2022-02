Partono i lavori per realizzare oltre un chilometro e mezzo di pista ciclabile. Andranno avanti per 6 mesi, l'investimento è di 480mila euro

EMPOLI — Pronti, in sella, via al Biciplan con lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via delle Olimpiadi, che collegherà la zona est di Serravalle, da via Falcone e Borsellino, con lo Stadio Comunale Castellani e il centro urbano, attraverso il ponte sull'Orme di via Bisarnella. L'attività di cantiere, per un investimento complessivo di 480mila euro, partirà il prossimo lunedì 14 Febbraio e durerà circa 6 mesi.

Si tratta del primo stralcio funzionale di interventi previsti nel Piano di Mobilità Ciclabile, il Biciplan appunto, e quel che si va a realizzare è oltre un chilometro e mezzo di pista ciclabile a doppia corsia, in parte su sede stradale e in parte all'interno del verde pubblico adiacente la carreggiata stradale, con pavimentazione in conglomerato bituminoso verniciata per meglio individuare il percorso lungo il quale saranno messe a dimora alberature.

Il percorso ciclabile si sviluppa a partire dal ponte su fiume Orme su via Bisarnella, proseguendo su via delle Olimpiadi fino a via Falcone e Borsellino, e su via Serravalle a San Martino fino all’intersezione a rotatoria con via Basilicata.

L’intervento si collega alla rete ciclabile esistente, in particolare con la Ciclopista dell'Arno e permetterà, grazie alla futura realizzazione della viabilità stradale tra via Liguria e via Serravalle, il collegamento con la scuola media Vanghetti.

Inoltre, migliorerà la mobilità complessiva dell'area attraverso una nuova geometria della carreggiata stradale che favorirà la riduzione della velocità e quindi del pericolo per le utenze più deboli.

Soddisfazione arriva dal vice sindaco Fabio Barsottini: "Un passo avanti per migliorare la vivibilità urbana di Empoli e per contrastare i cambiamenti climatici. Vogliamo consentire a tutti la possibilità di usare in sicurezza la bicicletta per raggiungere il proprio luogo di lavoro e di studio", afferma.