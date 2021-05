Rubinetti a secco per lavori agli impianti

La giornata da segnare in agenda è quella di martedì prossimo, quando Acque metterà a disposizione un punto di rifornimento sostitutivo con autobotte

MONTELUPO FIORENTINO — Rubinetti a secco per lavori sulla rete idrica a Montelupo Fiorentino. Ne dà notizia Acque Spa, e la giornata da segnare in agenda è quella di martedì 4 maggio quando, dalle 9 alle 15, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Camaioni e in alcune vie di Montelupo.

Le strade di Montelupo interessate sono via Gramsci, via Pavese, via Privata, via Curiel, via della Repubblica, via Rosselli, via Cacciacane, via Alighieri, via Bozzeto, via Quasimodo, piazza Terracottai, via Vecchia Chiesa, via Montaltuzzo, piazza dell’Orcio e via Benedetto Croce.

Per limitare i disagi agli utenti sarà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo, tramite autobotte posizionata in piazza Vittorio Veneto. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Per informazioni è disponibile il numero verde di Acque 800 983 389.