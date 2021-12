Il borgo medievale ospita Babbo Natale a Palazzo

L'iniziativa è promossa da Proloco Certaldo con il Comune di Certaldo e la partecipazione del rione Il Vicario e l'associazione culturale Vivascienza

CERTALDO — Il borgo medievale di Certaldo alto apre ai più piccoli e per domenica 12 Dicembre 2021, dalle 15 alle 18, c'è "Babbo Natale a Palazzo", iniziativa giunta alla settima edizione per regalare, come da tradizione, "Il sogno di Natale". L'appuntamento è a Palazzo Pretorio.

L'iniziativa, promossa dall'associazione turistica Proloco Certaldo, con la collaborazione del Comune di Certaldo e la partecipazione del rione Il Vicario e dell'associazione culturale Vivascienza asd proporrà tanti momenti di divertimento e spensieratezza grazie a giochi creativi e incontri speciali con animali da coccolare e conoscere, sviluppando così competenze preziose per guardare ancor di più alla natura come un tesoro prezioso, da rispettare e tutelare.

L'ingresso all'evento è gratuito. La prenotazione è tuttavia obbligatoria, da effettuare chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 338 7686594

Mercoledì 8 Dicembre 2021, aprirà le porte il Presepe in Certaldo alto, a cura dell'associazione Centro storico Certaldo alto, con la collaborazione del Comune di Certaldo: appuntamento per grandi e piccini, a partire dalle ore 15, a La Limonaia. La tradizionale natività sarà visitabile ogni giorno, festivi compresi, fino al 6 Gennaio 2022.

Continuano anche i mercatini di Natale a cura del Centro commerciale naturale ConCertaldo. Prossimo appuntamento domenica 12 Dicembre 2021, mentre il 19 Dicembre si svolgerà il mercato straordinario di Natale. Entrambi si svolgeranno in piazza Boccaccio e via 2 Giugno, dalle 8 alle 20.