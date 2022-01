Piante anti inquinamento in zona industriale

L'amministrazione ha ottenuto 80mila euro di finanziamento per nuove piantumazioni. Ne aggiunge altri 100mila per la sistemazione del verde

FUCECCHIO — Nuove piantumazioni in zona industriale per 80mila euro di finanziamento da bando regionale più 100mila euro di risorse proprie per la sistemazione complessiva del verde urbano: è l'investimento che il Comune di Fucecchio riversa sugli alberi in città con interventi in parte già avviati, come su via Samminiatese, e altri ai nastri di partenza.

Le nuove fasce alberate nelle zone industriali sono pensate per incrementare il verde pubblico e combattere l'inquinamento atmosferico attraverso l'assorbimento di anidride carbonica che le piante garantiscono. Il Comune ha ottenuto 80mila euro di finanziamento tramite un bando regionale e li investirà per la piantumazione di nuove fasce alberate a protezione delle zone industriali per ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano.

Il progetto prevede un incremento del patrimonio arboreo della città con piante specifiche per migliorare la qualità dell'aria. Le aree di intervento infatti saranno nelle zone maggiormente caratterizzate da emissioni di ossidi di azoto e anidride carbonica e da concentrazione di particolato fine: “Le nuove alberature – conferma il sindaco Alessio Spinelli – verranno collocate a ridosso delle zone industriali andando così a migliorare la qualità dell’aria e a mitigare l’impatto visivo dei siti produttivi lungo alcune strade".

L'azione costa complessivamente 90mila euro, ma con gli 80mila ottenuti tramite il bando la spesa a carico del Comune rimane davvero contenuta. Tant'è che l'amministrazione rilancia. Proprio sulla manutenzione del verde in questi giorni si procede alla potatura dei platani in via Samminiatese. Poi toccherà a viale Gramsci. “Il Comune ha fatto un investimento di ben 100 mila euro – aggiunge Spinelli – sulle potature e sulla sistemazione delle piante in molte strade. Da via Samminiatese a piazza della Libertà, passando per l'area sportiva di San Pierino, per via Marco Polo e via Mattei. Adesso è il turno di viale Gramsci".